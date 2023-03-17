Ярослав Железняк зазначив, що це не єдині кадрові ротації, які плануються на найближчий пленарний тиждень.

Найближчого пленарного тижня парламент розгляне питання про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки та Павла Рябікіна – посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

"Замість Шкарлета міністром освіти буде директор Малої академії наук Оксен Лісовий", - написав народний депутат Ярослав Железняк написав у Telegram.

Він зазначив, що це не єдині кадрові ротації, які плануються на найближчий пленарний тиждень.

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Згодом Железняк повідомив, що Павло Рябікін теж залишає посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Він поїде послом у Китай.

За даними Железняка, новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України буде Олександр Камишин, який очолював "Укрзалізницю".

Звільнення міністрів - деталі

Верховна Рада призначила Шкарлета міністром освіти і науки у грудні 2020 року.

Рябікін обіймає посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості з листопада 2021 року.

27 лютого 2023 року Камишін заявив про відставку з посади голови правління "Укрзалізниці". На цій посаді він перебував з кінця березня 2022 року. 3 березня Камишін став позаштатним радником президента.

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