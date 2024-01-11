Якщо суд визнає Шмигаля винним у вчиненні адмінправопорушення, то на нього буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав протокол стосовно прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, який незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала відома йому у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Як зазначається у повідомленні на сайті Агентства, очільник уряду, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), дав доручення відповідним посадовим особам опрацювати таке повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабінет міністрів України.

"При цьому серед посадових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, зазначено й голову КРАІЛ Івана Рудого, про протиправні дії якого й повідомлялося. Дізнавшись про це, посадовець прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно викривача", - йдеться у повідомленні.

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Утім, відповідно до законодавства, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу. Встановивши факт таких дій, НАЗК 5 січня склало протокол стосовно голови КРАІЛ.

"Таким чином прем’єр-міністр України вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 1728 КУпАП, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків", - зауважили у НАЗК.

Зазначається, що Агентство запросило прем’єр-міністра для ознайомлення з протоколом на 10 січня, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки.

"Тому НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення. Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у вчиненні адміністративного правопорушення, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік, що буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Національне агентство наголошує, що Закон України "Про запобігання корупції" встановлює заборону розкривати інформацію про особу викривача третім особам, які не залучаються до розгляду повідомлених ним фактів, та тим, кого безпосередньо стосуються ці факти (ч. 1 ст. 535 Закону). Аналогічну норму містить і стаття 16 Директиви Європейського Парламенту і Ради ЄС 2019/1937 від 23.10.2019 про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства Європейського Союзу.

Раніше, 9 січня, на сайті НАЗК було повідомлено, що Агентство внесло Шмигалеві припис щодо усунення порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції".

Зокрема, зауважувалося, що протягом 2023 року Кабінет міністрів допустив прийняття 131 постанови з порушенням вимог ст. 55 Закону України "Про запобігання корупції" в частині ненадсилання проектів відповідних нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи.

Як відомо, голова НАЗК призначається на посаду Кабінетом міністрів за результатами відкритого конкурсного відбору строком на чотири роки та не може обіймати цю посаду двічі поспіль. Новіков був призначений головою НАЗК 15 січня 2020 року.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше НАЗК внесло всесвітньо відому мережу закладів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує працювати в Росії та сплачує сотні тисяч доларів податків до бюджету цієї країни.

За їхньою інформацією, Subway, зокрема користується послугами доставки їжі через сервіс "Яндекс.Еда", які співпрацюють з державними та правоохоронними органами Росії, зокрема з Федеральною службою безпеки.

Subway налічує 550 ресторанів у 122 містах Росії. Після початку повномасштабного вторгнення, мережа ресторанів фастфуду не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в країні.

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