Після початку повномасштабного вторгнення мережа не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в РФ.

НАЗК внесло всесвітньо відому мережу закладів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує працювати в Росії та сплачує сотні тисяч доларів податків до бюджету РФ. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

За їхньою інформацією, Subway купує рекламу у соціальних мережах "ВКонтакте" та "Одноклассники". Крім того, компанія користується послугами доставки їжі через сервіс "Яндекс.Еда", які співпрацюють з державними та правоохоронними органами РФ, зокрема з ФСБ.

Subway налічує 550 ресторанів у 122 містах Росії. Після початку повномасштабного вторгнення, мережа ресторанів фастфуду не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в РФ.

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"Так, крім сплати податків до держбюджету держави-терориста, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи російську економіку та рівень зайнятості населення", – йдеться в заяві НАЗК.

Subway – одна з найбільших мереж у світі за кількістю закладів швидкого харчування. Вона відома своїми сендвічами, салатами та ролами. Компанія позиціонує себе як "здорову альтернативу традиційному фаст-фуду".

Список спонсорів війни

НАЗК вже внесло до списку спонсорів війни такі популярні корпорації як PepsiCo та Mars, які незважаючи на заяви про скорочення свого бізнесу в Росії, вони продовжили там роботу.

Також до переліку спонсорів війни потрапив бельгійський газовий гігант. Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло до списку бельгійського незалежного оператора газової системи Fluxys . Підставою стало те, що компанія сприяє експорту російського скрапленого природного газу.

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