Україна прагне розвивати довгострокові та стратегічні відносини з новою Сирією.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував візит української делегації до Сирії. Як зазначив глава держави у мережі X, за його дорученням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із міністром аграрної політики та продовольства Віталієм Ковалем відвідали Дамаск із візитом.

Зокрема, українська делегація провела важливі переговори з сирійською адміністрацією, лідером Ахмедом Аш-Шараа й міністрами.

"Ми підтримуємо сирійський народ у його прагненні подолати десятиліття диктаторського правління та відновити стабільність, безпеку й нормальне життя в Сирії", - наголосив Зеленський.

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За словами президента, як було обіцяно, перші 500 тонн українського пшеничного борошна мають прибути вже завтра. А далі будуть нові постачання, а також поглиблення взаємовигідної співпраці в багатьох сферах.

"Ми дуже цінуємо шанс на відновлення нормального й стабільного життя в Сирії та готові розвивати довгострокові, стратегічні відносини. Очікую від міністрів Сибіги та Коваля звіту за результатами візиту після повернення в Україну", - підкреслив президент України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 грудня, у Дамаску були проведені детальні та плідні переговори з керівництвом сирійської адміністрації, її лідером Ахмадом аш-Шараа, а також премʼєр-міністром Мохамедом Аль-Башіром і міністром закордонних справ Асаадом Хасаном аш-Шейбані.

За словами Сибіги, першої партії українського борошна вистачить для забезпечення протягом місяця понад тридцяти трьох тисяч сирійських сімей, або 167 тисяч сирійців.

В Україні очікують, що нова Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України, і не визнаватиме російську спробу анексії Криму та тимчасову окупацію частин Донецької та Луганської областей. Це має прокласти шлях до відновлення дипломатичних відносин, політичного діалогу та роботи дипломатичних установ.

Також Україна готова відновити навчання сирійських студентів.

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