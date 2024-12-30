Сибіга зустрівся з новим лідером Сирії у Дамаску (відео, фото)

Сибіга на чолі української делегації прибув до Сирії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Дамаску, де провів зустріч з де-факто новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа. Як повідомляють Al Arabiya і Сирійське державне агентство новин SANA, Сибіга очолив українську делегацію високого рівня, яка прибула до Сирії.

Водночас, згодом прес-служба МЗС України підтвердила візит Сибіги до Дамаску.

Глава МЗС України повідомив, що сьогодні були проведені детальні та плідні переговори з керівництвом сирійської адміністрації, її лідером Ахмадом аш-Шараа, а також премʼєр-міністром Мохамедом Аль-Башіром і міністром закордонних справ Асаадом Хасаном аш-Шейбані.

"Насамперед прийміть наші щирі вітання із перемогою Сирійської революції. Це історичний час для Сирії та велика надія. Надія на відродження після багатьох років страждань. Ми щиро бажаємо успіху, безпеки та процвітання Сирії, яка є самобутньою та древньою країною, колискою цивілізації", - наголосив Сибіга.

Міністр додав, що прибув до Дамаска, аби передати сирійському народові особисте послання від президента України Володимира Зеленського: "Ми з вами. Ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці".

Сибіга нагадав, що Україна обіцяла підтримку продовольчої безпеки та втілює обіцянку в короткі терміни. "Завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доставлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми "Зерно з України", - відзначив Сибіга.

За словами українського міністра, цього борошна вистачить для забезпечення протягом місяця понад тридцяти трьох тисяч сирійських сімей, або 167 тисяч сирійців. Він додав, що це безкоштовна гуманітарна допомога. "Перша партія. Загалом готові доставити у рази більше", - сказав Сибіга.

При цьому, як нагадав глава МЗС України, під впливом Москви режим Башара Асада визнав російську спробу анексії Криму та тимчасову окупацію частин Донецької та Луганської областей.

У цьому зв'язку, це змусило Україну у 2022 році розірвати дипломатичні відносини з режимом. "Виходимо з того, що нова Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України. Це прокладе шлях до відновлення дипломатичних відносин, політичного діалогу та роботи дипломатичних установ", - сказав Сибіга.

Міністр підкреслив, що Україна готова та чекає на кроки сирійської сторони.

"Відновлення дипломатичної присутності дозволить наростити торгівлю, співпрацю в сферах науки та технологій, культури та освіти. Зокрема сьогодні я повідомив, що ми готові відновити навчання сирійських студентів в Україні", - сказав Сибіга.

Він додав, що українці та сирійців поєднують глибокі історичні звʼязки.

"Але також - сучасний біль. В попередні роки обидва наші народи сильно постраждали від злочинних режимів - російського та іранського. Скоєні ними злочини проти мирних людей наших країн, зокрема жінок і дітей, неможливо виправдати чи забути. Іранський режим надав Росії смертоносні дрони "Шахед". Тисячі цих дронів щомісяця летять в мирні українські міста, цивільних людей та інфраструктуру", - сказав Сибіга.

На переконання Сибіги, російський та асадівський режими тому і підтримували одне одного, що їхня основа - це насильство та тортури. "Ми переконані, що в стратегічній перспективі зведення нанівець російської присутності в Сирії сприятиме стабільності не лише сирійської держави, але і всього Близького Сходу та Африки. Навіть якщо це займе якийсь час", - наголосив Сибіга.

Україна та Сирія - новини

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня в Міністерстві закордонних справ України назвали умову для відновлення дипломатичних відносин з Сирією. Зокрема, нова влада в Сирії має відмовитися від дипломатичного спадку режиму Башара Асада, який визнав "незалежність" окупованих частин України. Якщо ця політика зміниться - в Україні будуть готові відновити дипломатичні відносини, які були розірвані у червні 2022 року. Водночас, вже встановлений контакт з новою сирійською владою, у тому числі на рівні міністра Сибіги.

8 грудня сирійські повстанці взяли під свій контроль державне телебачення країни. Канал перервав свій ефір, аби заявити про падіння режиму Башара Асада. Зокрема в ефірі телеканалу проголосили "перемогу великої сирійської революції та повалення злочинного режиму Асада".

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