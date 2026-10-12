'Ситуація вичерпана': у МЗС підбили підсумок у конфлікті з Південною Кореєю

За словами Сибіги, конфлікт виник через різне тлумаченням етапів конфіденційності щодо передачі військовополонених.

Ситуація щодо відкликання посла Південною Кореєю була тимчасовою, Україна вважає історію про військовополонених КНДР вичерпаною. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це тимчасове відкликання посла, і про цей крок південнокорейської сторони ми знали. Ми теж запрошували на розмову корейського посла. Ми вважаємо, що ситуація вичерпана", - сказав він.

За словами Сибіги, така ситуація виникла через різне тлумаченням етапів конфіденційності щодо передачі військовополонених.

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"Україна всі свої зобов'язання виконала. Ми зробили жест доброї волі, передавши двох військовополонених Південній Кореї. Україна дотримується Женевських конвенцій. Україна поважає Конституцію Південної Кореї, згідно з якою ці громадяни вважаються громадянами Південної Кореї. Тому ми прийняли таке рішення", - пояснив очільник МЗС.

Дипломатичний конфлікт України та Південної Кореї

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня під час виступу на Генеральній асамблеї ООН український президент Володимир Зеленський заявив, що двох взятих в полон військових Північної Кореї, які воювали на стороні Росії проти України, було відправлено до Південної Кореї.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон пригрозив Україні вжити заходів, якщо вона не вибачиться і не визнає існування угоди про конфіденційність щодо передачі двох полонених північнокорейських солдатів. Він також висловив "глибоке співчуття" з приводу заяв української сторони про нібито неминуче військове зіткнення між Північною та Південною Кореєю, зазначивши, що подібні висловлювання підбурюють до війни на Корейському півострові.

Південна Корея відкликала посла з України через цей дипломатичний скандал.

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