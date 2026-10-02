Президент Південної Кореї пригрозив Україні через ситуацію з північнокорейськими солдатами

Він вимагає від української сторони публічних вибачень.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон пригрозив Україні вжити заходів, якщо вона не вибачиться і не визнає існування угоди про конфіденційність щодо передачі двох полонених північнокорейських солдатів.

Як пише Reuters, Сеул наполегливо вимагає визнання існування такої угоди.

"Якщо відмова визнати факти та принести публічні вибачення триватиме, ми вживатимемо додаткових заходів", – написав Лі Чже Мьон у X.

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Він також висловив "глибоке співчуття" з приводу заяв української сторони про нібито неминуче військове зіткнення між Північною та Південною Кореєю, зазначивши, що подібні висловлювання підбурюють до війни на Корейському півострові.

Як зазначило видання, ця суперечка виникла в непростий час для адміністрації Лі Чже Мьона, яка щосили намагається знизити напруженість у відносинах із Північною Кореєю.

Співробітник Корейського інституту національного об’єднання Чо Хан Бом зазначив, що будь-які додаткові заходи, найімовірніше, торкнуться тієї допомоги, яку Південна Корея вже надає Україні, включаючи гуманітарну та фінансову підтримку, а також сприяння у відновленні країни:

"Україна ризикує втратити більше, ніж Південна Корея, оскільки вона отримує підтримку від Сеула".

"Однак затяжне протистояння не вигідне жодній зі сторін", – додав Чо, зазначивши, що Південна Корея отримує від України інформацію про військову діяльність Північної Кореї.

Допомога Південної Кореї Україні

З моменту вторгнення Росії у 2022 році Південна Корея надає Україні гуманітарну та фінансову допомогу, а в липні пообіцяла виділити додаткові $100 млн.

Дипломатичний спір між Україною та Південною Кореєю

Минулого місяця український президент Володимир Зеленський оголосив на Генеральній Асамблеї ООН, що Україна передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, які воювали на боці РФ.

Така відкритість Південній Кореї не сподобалася. Згодом Сеул звинуватив Київ у порушенні угоди про конфіденційність передачі військовополонених, тоді як українські офіційні особи заявили, що такої угоди не існувало.

1 жовтня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Україна прагне налагодити відносини з Південною Кореєю.

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