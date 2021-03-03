У Міністерстві закордонних справ вважають образливими для України висловлювання прем’єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про "обмін" Закарпаття на російську вакцину в умовах російської агресії та окупації Росією українських територій.

Міністерство закордонних справ України запросило тимчасового повіреного у справах Словацької Республіки в Україні Матуша Корбу, якому висловлено протест через некоректні висловлювання прем’єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про "обмін" Закарпаття на російську вакцину.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

"Незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними і такими, що негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин", - наголошується у заяві.

В МЗС наголошують, що особливо образливими для українського народу звучать такі «жарти» в нинішніх умовах російської агресії та окупації Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, а також частини українського Донбасу.

Читайте такожПрем'єр Словаччини некоректно пожартував про Закарпаття в контексті поставок російської вакцини

Крім того, на думку українських дипломатів, недоречні слова глави словацького уряду дисонують з послідовною позицією Словаччини на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича за некоректні висловлювання", - йдеться у заяві.

Своєю чергою посол України Юрій Мушка також здійснив відповідний демарш в МЗС Словацької Республіки.

Що сказав прем'єр Словаччини Матович

Раніше в ефірі словацької радіостанції Radio Express ведучий запитав у прем'єра Словаччини Матовіча, що той пообіцяв РФ в обмін на постачання вакцини Sputnik V.

Матовіч спершу відповів: "Закарпатську Україну", але потім сказав, що обмовився, і додав, що "нічого не пообіцяв", але наголосив на необхідності забезпечення Словаччини вакциною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вищевказане некоректне висловлювання Матовіча псує відносини України і Словаччини.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко