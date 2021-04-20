Тищенко є заступником голови фракції.

У скандальній ситуації, що виникла з нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком після порушення ним карантину повинен розбиратися голова фракції СН Давид Арахамія, оскільки Тищенко є його заступником.

Таку думку висловила нардеп від провладної партії Євгенія Кравчук в ефірі каналу "Україна 24".

"Особисто я дуже негативно оцінюю такий вже другий випадок. Дуже складно пояснювати європейським партнерам, що ми хочемо приєднатися до ЄС, коли тут, де ми знаходимося, обмеження однієї людини під час обіду за столиком і просять, якщо сіли удвох, розсістися, всі ходять в масках навіть на вулицях, і дуже великі штрафи. Скажу так: я б такого не зробила", - сказала вона.

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Кравчук також розповіла, як прийнято діяти у фракції в подібних скандальних випадках.

"У нас 245 народних депутатів, це в 10 разів більше, ніж у найменшій фракції. Дуже багато людей. Якщо бувають випадки, які виходять за рамки пристойності, моралі або порушують будь-які обмеження, то розмову веде заступник голови фракції. Так як Микола сам один із заступників голови фракції, то вести розмову з ним повинен, напевно, Давид Арахамія, який є главою фракції", - сказала вона.

Новий скандал з Тищенком: що сталося

Нардеп від правлячої "Слуги народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину. За даними ЗМІ, депутат вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.

За попередньою інформацією, вона пройшла в ресторані готелю Fairmont. Умови локдауна в Києві забороняють роботу ресторанів і готелів в будь-який час доби, крім ранкового.

Один з помічників нардепа заявив, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де, імовірно, відбулася вечірка.

За фактом порушення карантину поліція розпочала кримінальне провадження.

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Автор: Юрій Годован