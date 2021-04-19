Деякі депутати фракції "Слуга народу", з якими поспілкувалися журналісти, вважають, що у разі підтвердження факту вечірки під час локдауну до нардепа варто застосувати "санкції".

Колеги по партії "Слуга народу" прокоментували інформацію про те, що нардеп Микола Тищенко влаштував вечірку на честь дня народження своєї дружини в ресторані столичного готелю Fairmont під час локдауну.

Читайте такожНовий" Велюр": нардеп Тищенко влаштував вечірку на честь Дня народження дружини (фото, відео)Наприклад, Ірині Верещук за Тищенка соромно.

"Я насправді не хочу це коментувати, так як мені дуже соромно. Все, що я можу зробити - це вибачитися перед громадянами України. Коли влада встановлює правила, а потім окремі представники їх порушують. Я не кажу про всіх, 95% і більше дотримуються цих правил", - заявила Верещук Країна.

На її думку, тут мова не про штрафи і не про притягнення до відповідальності, а про реакцію влади.

"Для людей це вже неважливо. Людям важливо, - і під час першого локдауну і зараз - що влада вміє реагувати на такі речі. Тому мені соромно, і я б хотіла вибачитися перед людьми. Цього разу якщо фракція промовчить, то відповідні відгуки будуть від суспільства. Не хотілося б, звичайно, тому що в більшості своїй ми законослухняні і дотримуємося правил, намагаємося продемонструвати суспільству, що ми разом боремося з пандемією. А виявляється, що окремі індивідууми можуть дозволити собі все що завгодно. І це, звичайно, неправильно", - заявила народний депутат.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що застосовувати "санкції" проти Тищенка поки рано.

"Ми чекаємо коментар Миколи. Далі будемо вже це обговорювати. Потрібно зрозуміти спочатку, що він зробив, а потім застосовувати санкції. Дійсно розібратися, вдома це чи ні... Якщо ресторан працює під час карантину, напевно, санкції повинні бути не тільки до Миколи, а й до ресторану. Ми поки вивчаємо інформацію. Ми неодноразово були учасниками і свідками медіаскандалів, не тільки з Миколою, а й з іншими депутатами. Ми вже навчилися робити паузу, щоб правильно розглянути ситуацію". - зазначив він.

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Олександр Качура, депутат фракції "Слуга народу", заявив у коментарі виданню, що потрібні санкції за такий проступок, якщо він мав місце.

"Якщо це має місце бути, то повинні бути застосовані жорсткі санкції, штрафи, має бути винесено рішення фракції з цього приводу. Всі повинні отримати максимальний розмір штрафу. Всі повинні діяти в рамках чинного законодавства, не повинно бути ніяких обраних. Повинен бути застосований точно такий же штраф, як і для інших, якщо це має місце бути. Не повинно бути винятків. Якщо це народний депутат, то для нього взагалі окремо повинні бути застосовані, в тому числі, і внутрішньофракційні стягнення".

Олег Дунда, депутат фракції "Слуга народу", вважає, що кожен має відповідати за ті дії, які він вчиняє.

"Санкції відповідно до чинного законодавства. Наскільки мені відомо, відкрито кримінальне провадження. Нехай розслідують. Внутрішньофракційні стягнення? Це питання політичне і питання піару. Кожен депутат повинен відповідати за ті дії, які він здійснює. І розуміти, які будуть наслідки для фракції. До речі, я ще не чув відповідь пана Тищенка з цього приводу. Я б хотів заслухати, що він скаже, а потім розбиратися", - заявив народний депутат.

На його думку, якщо факт буде підтверджений, Тищенко повинен буде виступити з публічними вибаченнями.

"Внутрішньопартійні санкції? На сьогоднішній день, немає юридичних інструментів щодо санкцій до того чи іншого депутата. Якщо це сталося і підтвердилося, Микола повинен вийти публічно із заявою і поясненням, що був неправий. Хоча б це для початку, а далі вже розбиратися. Але, як я говорив, я ще не бачив пояснень від Миколи", - заявив депутат.

Новий скандал з Тищенком: що сталося

Нардеп від правлячої "Слуги народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину. За даними ЗМІ, депутат вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.

За попередньою інформацією, вона пройшла в ресторані готелю Fairmont. Умови локдауну в Києві забороняють роботу ресторанів і готелів в будь-який час доби, крім ранкового.

Один з помічників нардепа заявив, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де, імовірно, відбулася вечірка.

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Автор: Тарас Сидоржевський