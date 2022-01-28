Затриманий нардеп мав у фракції "величезний кредит довіри" як волонтер і брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних, зазначив Давид Арахамія.

Для фракції "Слуга народу" новина про затримання на хабарі народного депутата Сергія Кузьміних "стала шоком".

Про це йдеться в заяві голови фракції "СН" Давида Арахамії, яку в Telegram поширила речниця фракції Юлія Палійчук.

"Для нас ця новина стала шоком, бо Сергій Кузьміних - волонтер, брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон і після нього зміг повернутися на службу. Тому Сергій Кузьміних мав від команди величезний кредит довіри", - сказав Арахамія.

За його словами, якщо депутат вчинив злочин, то має понести відповідальність згідно із законом.

"І в цьому випадку ми не будемо прикривати правопорушення патріотичними гаслами, як це роблять деякі політики, які мають на руках підозру в державній зраді. Закон один для всіх, незалежно від прізвищ і біографії. Колишні заслуги перед країною не є і не повинні бути амністією ні для кого", - підкреслив Арахамія.

Водночас голова фракції "СН" вважає, що "нинішній інцидент є зайвим підтвердженням тому, що антикорупційні органи позбавлені політичного впливу і для них немає недоторканних".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, правоохоронці затримали нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання хабара в 558 тис. грн.

За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

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