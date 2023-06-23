Сергій Кислиця заявив, що Росія "формує нові пухлини по всьому світу".

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця знову пройшовся по путінській політиці. Дипломат порівняв нинішній режим в РФ з раком, який поширює метастази по всьому світу.

Український постпред нагадав слова генсека ООН Антоніу Гутерріш про те, що в 2023 році понад 750 мільйонів людей страждають від нестачі їжі, а пандемія COVID-19 і війна в Україні погіршили ситуацію.

"Насправді Росія гірша за COVID-19. Путінський режим - це рак. І світ не може бути сильним і здоровим, коли його клітини продовжують поширюватися з його бункера і формувати нові пухлини по всьому світу, і насправді в Радбез, в цьому залі теж", - заявив Кислиця.

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При цьому він вказав, що режим Путіна "слід видалити до того, як він пошириться далі по вашій крові і вб'є вас".

Засідання Радбезу ООН 23 червня 2023 - що відомо

23 червня Радбез ООН провів чергове засідання. Цього разу делегати обговорювали загрозу російського теракту на Запорізькій АЕС та наслідки підриву дамби Каховської ГЕС.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія борсається в брудній брехні після звинувачень постпреда РФ Василя Небензі.

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