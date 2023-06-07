Небензя звинуватив у знищенні станції Україну.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія борсається в брудній брехні після звинувачень постпреда РФ Василя Небензі у підриві дамби Каховської ГЕС.

Текст заяви української делегації на екстреному засіданні Радбезу ООН дипломат опублікував на своїй сторінці в в соціальній мережі Facebook. У ньому йдеться, що дії РФ призвели до найбільшої техногенної катастрофи в Європі за останні десятиліття.

"Це терористичний акт проти української критичної інфраструктури, мета якого - заподіяти якомога більше жертв серед мирного населення і якомога більше руйнувань. Вдаючись до тактики випаленої землі, а в даному випадку до тактики затоплення, російські окупанти фактично визнали, що захоплена територія їм не належить, і вони не в змозі утримати ці землі", - сказав Кислиця.

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Він нагадав, що теракт на Каховській ГЕС раніше активно обговорювався на рівні окупаційних військ, пропагандистів і в МЗС Росії, що свідчить про його завчасне планування.

"Сьогоднішня заява Росії була передбачувано брехливою. Ми спостерігали той же прийом - звинувачення жертви у власних злочинах. І було мало шансів, що країна, яка відчайдушно заперечувала свої військові злочини в Маріуполі, Бучі, Ізюмі, Запорізькій АЕС, визнає відповідальність за сьогоднішню техногенну катастрофу", - додав він.

Кислиця зазначив, що РФ більше року контролює греблю і всю Каховську ГЕС, а підірвати її ззовні обстрілом неможливо. "Її замінували російські окупанти. І вони її підірвали", - сказав він.

"Багато про що говорить той факт, що за тиждень до підриву Каховської ГЕС, 30 травня, Уряд РФ прийняв постанову, що передбачає не проводити технічних розслідувань аварій на небезпечних виробничих об'єктах і гідротехнічних спорудах, що сталися в результаті "військових дій", - зазначив дипломат.

Кислиця підкреслив, що підрив ГЕС - це відповідь Кремля країнам, які закликають до мирних переговорів з РФ. "Росія тільки що підтвердила своїми діями, що вона зовсім не зацікавлена ні в деескалації, ні в мирі. Її потрібно зупинити і знешкодити, а не заспокоїти", - підкреслив він.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

Кислиця повідомив, що дамба містила понад 18 мільйонів кубометрів води, 11 її секцій з 28 зруйновані. Більше 80 населених пунктів знаходяться під загрозою затоплення.

Повністю або частково затоплені Тягинка, Львове, Відрадокам'янка Бериславського району, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозірка, Островський район Херсона.

За чинним сценарієм максимальне затоплення території відбудеться протягом 3-5 днів. Правобережжя берегової лінії Дніпра постраждає у вісім разів менше, ніж лівобережжя.

Олешки і Гола Пристань можуть опинитися під водою. Також часткове затоплення може торкнутися Олександрівки, Широкої Балки, Софіївки, Виноградного та іншіх населених пунктів.

На підконтрольній Україні території планують евакуювати 17 населених пунктів, в яких проживає понад 17 тисяч осіб. На окупованій території лівобережжя підлягають евакуації 20 населених пунктів, в яких проживає близько 25 тисяч осіб, проте окупанти не проводять евакуацію мирних жителів, хоч і вивели війська.

Через зниження рівня води в Каховському водосховищі існує небезпека аварії на окупованій Запорізькій АЕС. На даний момент безпосередньої загрози Запорізькій області немає. Ситуація складна, але під контролем.

Україна закликала ООН, Міжнародний Комітет Червоного Хреста та інші міжнародні організації направити гуманітарні місії на лівий берег Дніпра для допомоги постраждалим жителям.

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