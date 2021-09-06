У нардепа витягли гаманець з грошима на одному з міських ринків.

В Одесі на ринку обікрали депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександра Гайду.

Про це повідомили один з місцевих Telegram-каналів.

Як зазначається, невідомий витягнув з кишені нардепа гаманець на Київському ринку (однойменний район міста).

У гаманці було 3,8 тисяч гривень, 100 доларів, банківська карта і три флешки. Загальна сума збитку заявлена в розмірі 6 490 грн.

Читайте також"Вали до Африки!": на нардепа Беленюка намагалися напасти у центрі КиєваЗа фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Підозрюваний розшукується.

Сам нардеп цю подію ще ніяк не коментував.

Нагадаємо, минулого місяця на засіданні міської ради Конотопа міський голова Артем Семеніхін облив водою народного депутата від" Слуги народу "Олександра Качуру, запропонувавши йому"трошки протверезіти".

Автор: Лариса Козова