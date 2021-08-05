Качура уточнив, що пляшку з місцевою водою з-під крана на засідання приніс сам.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін облив водою народного депутата від "Слуги народу" Олександра Качуру зі словами: "Пропоную вам трішки отверезіти".

Про це повідомляє Delo UA.

Інцидент стався на засіданні міської ради 5 серпня. Обидва політики перебували в той час за президією, як раптом між ними сталася суперечка.

"Пане Качуро, я пропоную вам трішки отверезіти нашою конотопською водичкою і прийти трішки до тями", – сказав Семеніхін, після чого вилляв пляшку з водою на груди Качури.

В цей момент в залі пролунали оплески, а опонентів одразу поспішили розборонити.

ОНОВЛЕНО. Як уточнив сам парламентар у коментарі УНІАН, він приїхав до Конотопа з робочим візитом – порушив питання питної води й стану місцевих доріг.

"Закликав до конструктиву, сказав, що "давайте разом, якщо треба буде якась підтримка зі сторони парламенту, - будь ласка". Після чого, коли Семеніхіну було нічого відповісти, він вихопив пляшку цю (з місцевою водою - УНІАН) і почав мене поливати... Я відбив цю пляшку і він сам себе полив цією пляшкою", - розповів Качура.

На запитання, хто з них двох звернувся щодо цих подій до поліції, депутат сказав: "Поліція, по факту, сама. Вони дивилися трансляцію і вони вже внесли (інформацію - УНІАН) в ЄРДР щодо хуліганських дій, щодо перешкоджання депутатській діяльності. І вже щодо Семеніхіна порушене кримінальне провадження".

На уточнення, чи Семеніхін звертався до поліції щодо дій Качури, депутат зауважив: "Він же на мене напав. І ще більше - у Семеніхіна ще охоронці на мене теж напали". Качура додав, що поводився "в рамках правового поля і стримано".

"Тому, що йому нічого було відповісти, я попросив, щоб провели аналіз цієї води: подивилися, що відбувається з водою, і знайшли причину. Він потім підбіг і почав обливати", - пояснив парламентар і уточнив, що пляшку з місцевою водою з-під крана на засідання приніс сам.

Що каже Семеніхін

Мер Конотопа, своєю чергою, теж прокоментував інцидент. В ефірі Україна 24 він звинуватив Качуру у тиску.

За його словами, член "Слуги народу" вимагає від нього подати кандидатуру "зручної" людини на посаду секретаря міськради.

"Він сьогодні приїхав спеціально, щоби зірвати засідання. Але йому це не вдалося, він мене спровокував. Це провокація з його боку", – стверджує міський голова.

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Автори: Яна Ставська, Таня Поляковська