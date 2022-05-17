До кінця тижня міжнародні партнери приймуть важливі рішення щодо фінансової підтримки України.

Сьогодні, 17 травня, президент України Володимир Зеленський проведе розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сьогодні у президента заплановані дві важливі розмови за ініціативи саме наших партнерів. Це розмови з канцлером Шольцем і з президентом Макроном. Протягом дня ці розмови відбудуться", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що цей тиждень пройде під знаком значних фінансових подій з точки зору прийняття рішень партнерами, міжнародними організаціями щодо України. Сибіга нагадав, що вчора відбулася розмова глави держави з очільницею МВФ Кристаліною Георгієвою щодо фінансової підтримки України.

"Це зрозуміло, у нас сьогодні дефіцит бюджету 5 млрд доларів… Наші партнери це розуміють, і є висока вірогідність, що до кінця тижня будуть важливі рішення щодо фінансової підтримки на період 3-4 місяців, саме виходячи із заявлених потреб України і дефіциту. Це означає підтримку нашої економіки, яка, зрозуміло, в умовах російської військової агресії страждає, але завдяки підтримці все це буде збалансовано", - сказав Сибіга.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський 16 травня провів зустріч у режимі відеоконференції з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, під час якої закликав пришвидшити надання підтримки Україні.

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