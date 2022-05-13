Президент наголосив, що не погодився на це, адже не збирається жертвувати територіями заради обличчя російського диктатора.

Президент Франції Еммануель Макрон намагався досягти успіху у посередництві між Україною та Росією, пропонуючи президенту Володимиру Зеленському поступки щодо суверенітету. Цю пропозицію український лідер рішуче відхилив.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю італійським журналістам.

"Ми не повинні шукати вихід для Росії, і пан Макрон дарма це робить. Я вважаю, що у нього є прекрасний досвід, що поки Росія сама не захоче, вона не буде нічого шукати... Він хотів отримати певні результати у посередництві, він їх не знайшов, і не з нашого боку, а з боку Росії", - сказав Зеленський.

Президент також заявив, що Макрон пропонував йому піти на певні поступки щодо українського суверенітету заради збереження обличчя Путіну.

"Мені здається, що це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові щось комусь зберігати і втрачати за це наші території. Мені здається, що це зовсім несправедливо. Це втрачений час", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що свого часу світові лідери дозволили Гітлера "думати про новий розподіл світу". Щось подібне відбувалося протягом багатьох років, поки Європа шукала підхід до Путіна та РФ.

"Росія 24 лютого показала, що їй все одно на всі поступки, і вона забере територію, якщо вирішила це зробити. І не треба Еммануелю робити ті чи інші дипломатичні па. Він став президентом, я його підтримував. Але без жодних кроків у бік, історія цього не пробачає. Тільки кроки вперед, якщо ти хочеш повернути своє", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і цивільні. Лише в одному Маріуполі, за даними української влади, загинули понад 20 тисяч осіб.

13 квітня Еммануель Макрон в ефірі телеканалу France 2 не захотів називати дії росіян на українській території геноцидом.

"Я був би обережним з такими термінами сьогодні, оскільки ці два народи є братніми", - сказав він.

Після цього український президент Володимир Зеленський запросив французького колегу в нашу країну, щоб той зрозумів, "що тут геноцид, а не просто війна".

25 квітня стало відомо, що Макрон переміг на президентських виборах. Французький лідер після цього звернувся до своїх прихильників і згадав про Україну.

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