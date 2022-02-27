Радник керівника офісу президента прогнозує, що серед білоруського війська лише 17 тис. "здатних виконувати більш-менш якісно завдання".

Солдат білоруської армії підіймають по тривозі.

Про це радник голови офісу президента України Олексій Арестович повідомив під час брифінгу.

Він не виключає, що білоруська армія незабаром може приєднатися до російської у війні проти України.

"За певними даними, їх підіймають по тривозі", - сказав Арестович про білоруських військовослужбовців.

При цьому він зазначив, що в білоруській армії 145 тис.осіб, але лише 17 тис. з них "здатних виконувати більш-менш якісно завдання".

"Це крапля в морі, навіть якщо вони сюди прийдуть", - сказав він.

При цьому Арестович висловив надію, що білоруси будуть робити все, щоб не виконувати злочинні накази російського керівництва.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.