Солдат білоруської армії підіймають по тривозі.
Про це радник голови офісу президента України Олексій Арестович повідомив під час брифінгу.
Він не виключає, що білоруська армія незабаром може приєднатися до російської у війні проти України.
"За певними даними, їх підіймають по тривозі", - сказав Арестович про білоруських військовослужбовців.
При цьому він зазначив, що в білоруській армії 145 тис.осіб, але лише 17 тис. з них "здатних виконувати більш-менш якісно завдання".
"Це крапля в морі, навіть якщо вони сюди прийдуть", - сказав він.
При цьому Арестович висловив надію, що білоруси будуть робити все, щоб не виконувати злочинні накази російського керівництва.
Війна проти України:
Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.