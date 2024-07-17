Ним став Патрік Тернер, який займе цю посаду у вересні цього року.

Сьогодні Генеральний секретар Єнс Столтенберг оголосив про призначення старшого представника, який очолить Представництво НАТО в Україні, Патріка Тернера. Про це повідомила прес-служба НАТО.

Зазначається, що Тернер займе цю посаду у вересні 2024 року. При цьому він виступатиме в якості координатора взаємодії НАТО з українською владою в Києві, координуватиме зусилля НАТО та надаватиме Альянсу оцінки та поради щодо ситуації в Україні. Столтенберг впевнений, що Тернер відмінно виконає цю важливу роль, оскільки НАТО продовжує нарощувати свою підтримку Україні.

"Для мене справжня честь бути призначеним Старшим представником НАТО в Україні. Я з нетерпінням чекаю на те, щоб очолити Представництво НАТО і дуже тісно співпрацювати з українською владою, а також із союзниками та партнерами НАТО, щоб допомогти надати Україні підтримку від НАТО", - наголосив Тернер. Відео дня

Зазначається, що Тернер раніше обіймав посади помічника генерального секретаря НАТО з питань операцій і помічника генерального секретаря з питань оборонної політики та планування, а також обіймав ряд вищих державних посад у Великій Британії.

Співпраця України з НАТО - останні новини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден відтягують вступ України до НАТО. Як написало видання DW, Україна очікувала від 75 ювілейного саміту НАТО, який проходив у Вашингтоні 9-11 липня, чітких сигналів та вирішальних кроків до прийняття в Альянс, однак Байден Шольц зробили це неможливим.

За даним ЗМІ, саме Байден і Шольц на подив і обурення союзників з Центральної Європи й Балтії, знову наполягли на тому, щоб "не провокувати Росію", тобто, Путіна. Щобільше, обом політикам забракло такту і політичної мудрості, щоб і на ювілейному форумі НАТО не повторити Володимиру Зеленському вимогу не застосовувати поставлену Україні зброю за межами її власної території й прикордонних областей Росії.

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