Він назвав єдиний спосіб забезпечити членство країни в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, чи могла б Україна стати членом Альянсу поступово - спочатку території, які контролюються владою, а згодом - деокуповані.

В інтерв’ю інформаційному телемарафону генсека спитали, чи вважає він реальним так званий німецький сценарій. "Ми бачили різні моделі і я буду обережним у висловлюваннях щодо того, яке саме рішення можна буде застосувати для України. Думаю, що найважливішим результатом цього саміту є дуже сильний політичній меседж від усіх країн-союзників, що Україна стане членом НАТО і що її шлях до членства є незворотнім", - відповів він.

За словами Столтенберга, союзники демонструють свою підтримку діями, надаючи Україні військову допомогу. "Якщо Путін переможе, то і не буде ніякого обговорення питання членства. Єдиний спосіб забезпечити членство України в НАТО - це не дати Путіну перемогти, а отже забезпечити, щоб Україна залишалася суверенною та незалежною", - підкреслив він.

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Членство України в НАТО

Як відомо, партнери вже неодноразово заявляли, що українці не зможуть приєднатися до Альянсу, поки на їхній території триває війна.

На саміті НАТО 2023 року країни-члени зняли вимогу про план дій щодо членства для України, однак запрошення досі не надали.

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