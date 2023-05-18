У САП впевнені, що у екс-голови суду є кошти для внесення такої суми застави.

Прокурори просять суд взяти затриманого на хабарі екс-голову Верховного суду Всеволода Князєва під варту з альтернативою застави у понад 150 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявили під час засідання щодо обрання Князєву запобіжного заходу у Вищому антикорупційному суді.

"Вважаємо, що застава, визначена для такої категорії злочинів…, є недостатньою, тому треба застосувати виключення… і застосувати альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 55 тис. 900 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 150 млн 35 тис. 600 грн", - зазначив прокурор.

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У САП вважають, що такий розмір застави є помірним для Князєва, "виходячи з майнового стану та враховуючи системний характер вчинення корупційних правопорушень".

Відтак, на думку прокурорів, екс-голова Верховного суду може зберігати у сховищах в банках додаткові кошти.

У разі внесення застави Князєв буде зобов’язаний прибувати до слідчих, прокурорів та суду за їхнім викликом; не відлучатися з Києва та повідомляти про зміну місця проживання; не спілкуватися зі свідками та іншим підозрюваним у справі; здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Затримання Князєва - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Князєва затримали 15 травня під час отримання другої частини неправомірної вигоди від адвоката, який діяв в інтересах власника групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. Хабар Князєв отримав за ухвалення потрібного для олігарха рішення.

За даними САП, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Згодом ці компанії намагалися повернути собі акції та подали до суду позов із проханням визнати цей договір купівлі-продажу недійсним.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні цих вимог, однак у 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та все ж визнав договір недійсним.

Відповідну скаргу на апеляцію мав розглянути Верховний суд. Для ухваленням "потрібного" рішення Жеваго передав адвокату $2,7 млн, $1,8 млн з яких той мав передати суддям, а решту залишити у якості "оплати" посередницьких послуг.

Згодом Верховний суд все ж ухвалив рішення на користь бізнесмена.

16 травня судді Верховного суду висловили недовіру Князєву та достроково припинили його повноваження, як голови суду.

18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт Князєва.

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