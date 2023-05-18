Раніше Вищий антикорупційний суд визнав законним затримання Князєва, підозрюваного в отриманні хабара.

Вища рада правосуддя дала одностайно вирішила надати свою згоду на тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні багатомільйонного хабара, повідомляє "Суспільне".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищої рада правосуддя напередодні із клопотанням щодо обрання Князєву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час засідання в четвер, 18 травня, Вища рада правосуддя 14-ма голосами з 14 підтримала це рішення.

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Тепер САП направила подання до Вищого антикорупційного суду про призначення засідання для обрання міри запобіжного заходу. Сам Всеволод Князєв був присутній на засіданні ВРП.

Справа екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва - що треба знати

Ввечері 15 травня Всеволода Князєва, який був головою Верховного суду України з 1 грудня 2021 року по 16 травня 2023 року, затримали під час отримання другої частини хабара від власника групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. Також був затриманий адвокат, який передав хабар судді. Вищий антикорупційний суд визнав законним його затримання.

За даними САП, у 2002 року Жеваго придбав акції гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній, які згодом намагалися повернути акції собі, подавши позов до суду з вимогою визнати договір купівлі-продажу недійсним.

У 2022 році апеляційний суд визнав договір недійсним, тоді справа надійшла до Верховного суду, який мав поставити крапку у ній. Аби суд ухвалив потрібне для олігарха рішення, він, за даними слідства, передав адвокату 2,7 млн доларів, з яких 1,8 млн доларів той мав передати суддям, а решту залишити як "оплату за послуги". Згодом Верховний суд ухвалив рішення на користь Жеваго.

16 травня судді Верховного суду висловили недовіру Князєву та достроково припинили його повноваження голови.

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