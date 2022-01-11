Це сталося на тлі нарощування військ РФ на кордоні.

У грудні 2020 року адміністрація США схвалила додаткову військову допомогу Україні в розмірі $200 мільйонів доларів.

Про це в Twitter повідомила кореспондент CNN Кайлі Етвуд.

За її словами, цю інформацію їй підтвердили чотири джерела.

"Адміністрація Байдена без зайвого шуму санкціонувала додаткову допомогу Україні в розмірі 200 мільйонів доларів в кінці грудня", - повідомила Етвуд.

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Нагадаємо, рані тимчасова повірена у справах США в Україні Христина Квін заявила, що США передадуть Україні більше обладнання військового призначення та зброї у разі посилення агресії Російської Федерації.

За її словами, у 2021 році США надали Україні допомоги у сфері безпеки на 450 млн доларів.

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