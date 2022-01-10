Ан-225 "Мрія" – найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова.

У польському місті Жешув через поломку застряг найбільший у світі літак "Мрія".

Виліт літака з Польщі затримується у зв'язку з поломкою стійки шасі. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ДП.

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Як зазначили в прес-службі ДП, "Антонов" відправив до Польщі літак з фахівцями.

"Йдеться про поломку основної стійки шасі. На цей момент літак з фахівцями ще не приземлився в Польщі. Про те скільки часу піде на ремонт поки говорити зарано", - сказали в прес-службі.

Ан-225 "Мрія":

Ан-225 "Мрія" (кодове ім'я НАТО – "Козак" англ. Cossack) - найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова.

Ан-225 з максимальною злітною масою 640 т є найважчим літаком у світі. Для порівняння, третій за вантажопідйомністю (після Ан-124 "Руслан") американський військово-транспортний літак C-5 Galaxy має максимальну злітну масу 381 т.

У листопаді 2004 року Міжнародна федерація повітроплавання внесла Ан-225 в Книгу рекордів Гіннеса.