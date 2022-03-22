Ле Дріан і Блінкен дійшли згоди у тому, що необхідно продовжити посилення санкцій проти агресора.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан і держсекретар США Ентоні Блінкен відзначили, що в умовах продовження російського наступу на Україну необхідно продовжити посилення санкцій.

Згідно з повідомленням на сайті МЗС Франції, про це зокрема йшлося під час їхньої розмови 21 березня.

"Двоє міністрів обговорили драматичну гуманітарну ситуацію в Україні, спричинену військовим вторгненням Росії в цю країну та невибірковим обстрілом українських міських центрів з боку російських військ. Вони наголосили на невідкладності і пріоритетності встановлення повного припинення вогню на всій території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністри погодилися з важливістю дуже тісної координації з питання продовольчої безпеки в контексті обмежень поставок, спричинених наступом Росії на Україну.

"Двоє міністрів відзначили, що в умовах продовження російського наступу необхідно продовжити посилення санкцій", - повідомили у МЗС Франції.

Також міністри підтвердили свою підтримку пропозицій МАГАТЕ щодо посилення безпеки і безпеки українських цивільних ядерних об'єктів.

Ле Дріан наголосив на терміновості невідкладного завершення обговорення Віденської угоди щодо іранської ядерної проблеми.

На зустрічі міністри обговорили підготовку зустрічей глав держав і урядів країн-членів НАТО і G7 цього четверга в Брюсселі, а також участь президента США в Європейській раді, що знаменуватиме трансатлантичну єдність і тісну координацію між НАТО та Європейським Союзом, йдеться у повідомленні МЗС Франції.

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