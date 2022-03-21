Він потрапив під санкції ЄС, Великої Британії та Японії.

У Генштабі Збройних сил України повідомляють, що у Росії призупинили роботу підприємств концерну "Уралвагонзавод".

Про це йдеться у зведенні штабу на Facebook.

Повідомляється, що окупанти зараз відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння та техніки.

"За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації "Уралзавод" та Челябінського тракторного заводу", - йдеться у повідомленні.

Ці підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків та іншої броньованої техніки.

Нагадаємо, що раніше ЄС заборонив компаніям союзу будь-які угоди з "Роснафтою", "Газпром нафтою", "Транснафтою", "Ростехом", "Оборонпромом", ОАК, ОСК, "Уралвагонзаводом", "Камазом", "Алмаз-Антеєм", "Севмашем" та "Совкомфлотом".

Також "Уралвагонзавод" потрапив під санкції Великої Британії та Японії.

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