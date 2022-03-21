У Генштабі Збройних сил України повідомляють, що у Росії призупинили роботу підприємств концерну "Уралвагонзавод".
Про це йдеться у зведенні штабу на Facebook.
Повідомляється, що окупанти зараз відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння та техніки.
"За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації "Уралзавод" та Челябінського тракторного заводу", - йдеться у повідомленні.
Ці підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків та іншої броньованої техніки.
Нагадаємо, що раніше ЄС заборонив компаніям союзу будь-які угоди з "Роснафтою", "Газпром нафтою", "Транснафтою", "Ростехом", "Оборонпромом", ОАК, ОСК, "Уралвагонзаводом", "Камазом", "Алмаз-Антеєм", "Севмашем" та "Совкомфлотом".
Також "Уралвагонзавод" потрапив під санкції Великої Британії та Японії.