Майбутні санкції нагадуватимуть кроки Дональда Трампа щодо Huawei у 2020 році, пояснюють експерти.

США розглядають можливість введення безпрецедентних технологічних санкцій проти Росії у разі її нового нападу на Україну.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на американські медіа.

Білий дім почав закладати основу для запровадження заборони на продаж Росії високотехнологічної продукції, що містить компоненти або програмне забезпечення американського виробництва, уточнюють ЗМІ.

Майбутні санкції нагадуватимуть кроки Дональда Трампа щодо Huawei у 2020 році, коли внаслідок заборони виробник смартфонів, який до того був світовим лідером, впав до 10 місця.

При цьому, яким чином Вашингтон перекриє постачання до Росії високотехнологічного обладнання - не зрозуміло, і експерти пояснюють, що це навмисне.

Йдеться про застосування щодо Росії нової доктрини – правила прямого продукту іноземного виробництва, уточнюють фахівці.

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"Якщо воно буде застосовано до Росії, то будь-яка організація у світі стане порушником американського законодавства, якщо вона продасть Росії високотехнологічне обладнання, яке було виготовлено чи випробувано із використанням американських технологій", - пояснює видання.

За даними німецького BILD, серед варіантів нових обмежень - істотне обмеження російського сировинного експорту: перекриття російських торгових шляхів по всьому світу, блокування поставок сировини з РФ і різке скорочення персоналу російських посольств на Заході.

Очікуваний економічний збиток Росії від цих санкцій складе 50 млрд доларів, уточнює видання.

За останніми даними МО, Росія спробує вторгнутися до України 20 лютого, залучивши 100-тисячне військо. З листопада міжнародна спільнота занепокоєна можливою російською агресією й намагається владнати кризу дипломатичним шляхом.

Проте Росія на переговори не йде, натомість пропонує США і НАТО "переглянути" свою політику прийняття країн до складу Альянсу, називаючи ультиматум "гарантіями безпеки".

Через небажання Кремля іти на поступки і прибирати війська з кордону з Україною Захід розглядає жорсткі санкції проти Москви у разі наступу російських військ як ефективний інструмент "розмови" з Путіним.

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