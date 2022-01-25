Їх проведуть для помічників керівників Палати представників і Сенату, а також працівників профільних комітетів.

Сьогодні, 25 січня, адміністрація президента США Джо Байдена проведе два секретні брифінги через загрозу вторгнення Росії в Україну.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Брифінги пройдуть для помічників керівників Палати представників і Сенату, а також працівників профільних комітетів.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати представників Ненсі Пелосі запросили брифінги для обох палат. За даними одного з джерел, Шумер окремо запросив ще й секретний брифінг для 100 сенаторів. Він відбудеться наступного тижня.

Секретні брифінги адміністрація Байдена проведе на тлі новин про готовність перекидання 8,5 тисячі військових в країни Східної Європи.

Читайте такожЧехія може відправити в Україну військових на допомогу ЗСУ – Міноборони країниНагадаємо, восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових та техніки до кордону з українською державою.

Україна, США й низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення й зажадала від Штатів й НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Водночас відповідні рішення ухвалили й Велика Британія, Австрія, Японія, Німеччина та Австралія.

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