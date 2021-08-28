Білий дім підтвердив зустріч Зеленського і Байдена.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вирішив надати Україні фінансову допомогу в розмірі 60 мільйонів доларів з коштів Пентагону.

Про це повідомляється в заяві на сайті Білого дому.

У документі, підписаному Байденом сказано: "Наявною у мене відповідно до Конституції США владою я делегую держсекретареві повноваження спрямувати 60 мільйонів доларів на оборонні витрати та послуги міністерства оборони (України - ред. УНІАН), а також військову освіту та навчання".

Також у Білому домі підтвердили, що на тлі кризи в Афганістані зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського все ж таки відбудеться.

"На наступному тижні президент Джо Байден зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі", - заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

Візит Зеленського до США: очікувані результати

Зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні запланована на 31 серпня.

Перед візитом Зеленського до Байдена, Офіс президента оприлюднив "дорожню карту" з очікуваними результатами зустрічі. За словами екс-посла, мета документа – імплементація стратегічного партнерства України і США.

"Дорожня карта" містить конкретні пропозиції щодо співпраці України з США на наступні два роки. Йдеться про сфери безпеки і оборони, політики і дипломатії, енергетики, економіки та ін.Документ стосується і питання в'їзду і виїзду українців і американців в країни-партнери. Крім цього, піднімає питання верховенства права і внутрішніх реформ, з якими США допомагають Україні.

Автор: Олег Давигора