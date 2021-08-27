Джо Байден пообіцяв направити до Афганістану додаткові сили, якщо американські військові висунуть таке прохання.

Президент США Джо Байден наказав військовим підготувати плани для здійснення ударів по бойовиках і об'єктах терористичної організації ІДІЛ.

Про це повідомляє The Guardian.

На думку Байдена, представники "Талібану" не сприяли бойовикам ІДІЛ в організації терактів в Афганістані. Американський лідер додав, що Вашингтон встановить причетних до вибухів, що сталися в Кабулі, а також притягне їх до відповідальності.

"Ми не пробачимо, ми не забудемо. Ми вас вистежимо і змусимо заплатити", - додав він.

Також Байден пообіцяв направити до Афганістану додаткові сили, якщо американські військові висунуть таке прохання.

"Я заявив своїм військовим, що якщо потрібні додаткові сили - я їх надам. Але військові з Комітету начальників штабів, польові командувачі зв'язалися зі мною і підтвердили готовність виконувати місію так, як вона була спланована спочатку. Тобто необхідно вивезти якомога більше людей у встановлені терміни. Вони вважають, що це найкращий спосіб дій", - заявив Байден.

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Байден переконаний, що США вдасться знайти і покарати винних у теракті "без розгортання великих бойових дій".

"Ми можемо, і ми зобов'язані завершити цю місію - і це обов'язково станеться. Нас не зупинять терористи, ми продовжимо евакуацію", - сказав він.

Вибухи в Кабулі : що відомо

26 серпня в Кабулі сталося не менше шести вибухів. Спочатку в аеропорту афганської столиці прогриміли три вибухи: жертвами терактів стали 90 осіб, а кількість постраждалих в результаті атаки перевищила 150 осіб.

Також в результаті вибухів 12 американських військовослужбовців загинули, а 15 отримали поранення. Відповідальність за теракти взяла на себе терористична організація ІДІЛ.

Автор: Олег Давигора