Польське місто Замостя призупинило відносини з Тернополем через надання тернопільському міському стадіону імені головнокомандуючого УПА Романа Шухевича.
Про це повідомив мер Замостя Анджей Внук на своїй сторінці в Facebook.
Міська влада Замостя припиняє фінансування проєкту "Спільна історія Тернополя і Замостя", на який Польща збиралася виділити майже 69 тис. євро.
"Я поважаю право кожного народу на власне розуміння історії. Проте, я не можу пройти повз жорстокість війни і неповагу до беззахисних жертв польського народу", - повідомив мер Замостя.
Перейменування стадіону у Тернополі
5 березня депутати Тернопільської міської ради під час сесії ухвалили рішення про те, що міський стадіон носитиме ім’я Романа Шухевича.
9 березня посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон висловив вимогу скасувати вказане рішення.
У вітчизняному МЗС, реагуючи на відповідну вимогу посла, заявили, що збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України, а дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами.
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