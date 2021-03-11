Місто Замостя відмовилося від спільного проекту з Тернополем.

Польське місто Замостя призупинило відносини з Тернополем через надання тернопільському міському стадіону імені головнокомандуючого УПА Романа Шухевича.

Про це повідомив мер Замостя Анджей Внук на своїй сторінці в Facebook.

Міська влада Замостя припиняє фінансування проєкту "Спільна історія Тернополя і Замостя", на який Польща збиралася виділити майже 69 тис. євро.

"Я поважаю право кожного народу на власне розуміння історії. Проте, я не можу пройти повз жорстокість війни і неповагу до беззахисних жертв польського народу", - повідомив мер Замостя.

Перейменування стадіону у Тернополі

5 березня депутати Тернопільської міської ради під час сесії ухвалили рішення про те, що міський стадіон носитиме ім’я Романа Шухевича.

9 березня посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон висловив вимогу скасувати вказане рішення.

У вітчизняному МЗС, реагуючи на відповідну вимогу посла, заявили, що збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України, а дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами.

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Автор: Олег Давигора