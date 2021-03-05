Арена в Тернополі носитиме ім'я головнокомандувача Української Повстанської Армії.

В ході сесії Тернопільської міської ради було прийнято рішення про перейменування місцевого стадіону.

Арена в Тернополі носитиме назву "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

Про це повідомив офіційний сайт Тернопільської міськради.

Зазначається, що депутати міськради одноголосно підтримали дану ініціативу мера Тернополя Сергія Надала.

Читайте такожСтало відомо, хто з ким зіграє у півфіналі Кубка України з футболу"У цей знаменний день ми вшановуємо пам'ять Героя України, головнокомандувача Української Повстанської Армії Романа Шухевича. Дуже символічно, що саме сьогодні ми приймаємо важливе рішення про присвоєння центральному стадіону назви "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

Головнокомандувач УПА був не тільки зразковим командиром, а й хорошим спортсменом і лідером у багатьох видах спорту. І саме зараз у Тернополі проходять XI спортивно-патріотичні змагання "Кубок Шухевича", - зазначив Надал.

Нагадаємо, на стадіоні в Тернополі пройде фінал Кубка України 2020-2021. Він запланований на 12 травня.

Міський стадіон у Тернополі: довідка

Арена була побудована в 1909 році, а реконструйована в 2012-му.

Стадіон може вмістити 15 тисяч 150 глядачів.

Домашні матчі на ньому проводить тернопільська"Нива".

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Автор: Антон Дудар