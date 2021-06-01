Раніше в Офісі президента заявляли, що запланований на серпень 23-й саміт Україна-ЄС можуть відкласти на осінь.

Цьогорічний саміт Україна - Європейський Союз відбудеться 12 жовтня.

Про це у Telegram повідомила народний депутат від "Слуги народу" Марія Мезенцева.

"На спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики було повідомлено, що наступний Саміт Україна - ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року", - зазначила Мезенцева.

Цьогорічний саміт Україна-ЄС

28 квітня заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що запланований на серпень 23-й саміт Україна - ЄС можуть відкласти на осінь.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що на саміті планується обговорити на політичному рівні євроінтеграційні зусилля України та визначити подальші орієнтири співробітництва.

Попередній саміт Україна - Європейський Союз відбувся 6 жовтня 2020 року у Брюсселі. За підсумками саміту було підписано угоди на загальну суму 390 млн євро.

Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

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Автор: Олег Давигора