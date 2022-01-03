За словами Руслана Стефанчука, посилення народовладдя стане одним з акцентів роботи депутатів.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук озвучив пріоритети у роботі Верховної Ради на 2022 рік.

Про це повідомляється у телеграм-каналі ВРУ.

Серед головних напрямків він назвав посилення народовладдя, реформу СБУ, пенсійну реформу та містобудування.

"Ми чітко знаємо, куди рухатися далі, адже щороку маємо дороговказ – План законопроєктної роботи Верховної Ради України", - розповів спікер парламенту.

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За словами Стефанчука, посилення народовладдя стане одним з акцентів роботи депутатів, "адже це основна передвиборча обіцянка президента України Володимира Зеленського".

Як повідомляв УНІАН, згідно з нещодавнім опитуванням більшість українців підтримують можливий розпуск Верховної Ради та Кабінету міністрів: 63% і 58% відповідно.

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