Спікер зазначив, що перешкодою для України є лише одне: необхідність виконання всіх критеріїв, які потрібні для членства в НАТО.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає, що ніякі "хотєлкі" Росії не можуть впливати на вступ України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо пропозицій російської Федерації стосовно України і НАТО.

Він зазначив, що засторог щодо участі України в НАТО немає, "крім одного – ми повинні виконати ті критерії, які необхідні для вступу в НАТО". При цьому підкреслив, що така сама ситуація і із вступом України до ЄС.

"Щодо того, що якась інша країна, навіть дуже велика, ставить для НАТО як організації безпекової якісь червоні лінії щодо питань вступу України в НАТО – це порушення суверенітету нашої країни", - сказав він.

Читайте такожТретина опитаних українців готові захищати свої міста і села зі зброєю у разі вторгнення РосіїПри цьому додав, що на це була відповідь, як генерального секретаря НАТО, так і президента США, що це не може розглядатися як червоні лінії у відносинах між НАТО і Росією.

Стефанчук наголосив, що Україна буде членом НАТО, коли досягне відповідних критеріїв. "Я вважаю, що ніяких інших пересторог, ніяких інших хотєлок, тим паче з боку країни-агресора щодо України висловлюватися не може", - наголосив голова ВР України.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація пропонує Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відмовитися від прийняття України до Альянсу і відмовитися "від ведення будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

Про це йдеться в російському проекті договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки щодо гарантій безпеки, опублікованому на сайті МЗС РФ.

Курс України в НАТО: довідка УНІАН

У комюніке за підсумками попереднього саміту Альянсу в Брюсселі 14 червня 2021 року зазначалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції. Він підкреслював, що Україна повинна відповідати певним критеріям, щоб отримати ПДЧ. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в НАТО. 16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

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Автор: Надя Пришляк