Віце-прем'єр зауважує, що Україна розділяє питання прав угорської національної меншини та питання угорського уряду.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина стосовно досягнення політичного консенсусу з Угорщиною зазначає, що цей виклик буде подоланий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції щодо результатів звіту Єврокомісії про прогрес України в рамках Пакету розширення.

Урядовець зазначила, що не хоче, аби Угорщина ставала топ-темою в питаннях розширення. "Я впевнена, що ми зможемо подолати і цей виклик, який буде викликом для нас на наступний місяць", - сказала Стефанішина.

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Вона нагадала, що у вересні уряд відправив до Будапешту делегацію. За результатами перемовин Угорщині було надано Дорожню карту, яка складається з технічних та організаційних заходів щодо підручників, навчального процесу та його організації, додаткових законодавчих змін, тощо.

Віце-прем’єр зауважила, що Україна розділяє питання прав угорської національної меншини та питання угорського уряду.

"Це база для переговорів. І я сьогодні можу підтвердити точно, що ми розділяємо питання прав угорської національної меншини в Україні, які, безумовно, задоволені як і права великої кількості інших національних меншин, і набагато менш постраждали, ніж, скажімо, права греків Приазов’я, які залишилися без місця проживання. Маріуполь окупований… І розділяємо питання угорського уряду, який його піднімає", - сказала Стефанішина.

Вона додала, що права угорської нацменшини в Україні забезпечені. Зокрема, в питанні фінансування шкіл та забезпечення підручниками.

"Політично – ми впевнені, що цей виклик буде подоланий. Мова не йде ні про які поступки. Але, в першу чергу, ми маємо розуміти, що наш діалог вийшов на інший рівень", - зауважила урядовець.

Так, Стефанішина додала, що готуватимуться законодавчі зміни. "Вони будуть стосуватися і освіти, і мови, і інших аспектів. Але точно вони не будуть стосуватися можливості незнання української мови", - наголосила вона.

Заяви Угорщини про вступ України до ЄС

Нагадаємо, раніше голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прокоментував звіт Європейської комісії щодо розширення ЄС, зокрема в частині вступу України. За його словами, оцінка Єврокомісії щодо невиконання Україною умов "правильна".

Він додав, що вступ України до ЄС, поки триває війна, принесе війну у "спільноту, чого, очевидно, не хоче ніхто". Сійярто зазначив, що оскільки Україна перебуває у стані війни, то "можемо побачити, що там не дотримуються ані свободи слова, ані свободи вираження, і вибори не проводяться теж".

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