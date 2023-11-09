Він заявив, що вступ України до ЄС, поки триває війна, принесе війну у "спільноту, чого, очевидно, не хоче ніхто".

Голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто покоментував Європейської комісії щодо розширення ЄС, зокрема в частині вступу України. За його словами, оцінка Єврокомісії щодо невиконання Україною умов "правильна".

"Спосіб, у який Україна порушує найбільш основоположні права ЄС у питанні прав національних меншин, є особливо кричущим. А позаяк, згідно з оцінкою ЄС, Україна не виконала умов для членства, ми не вважаємо, що будь-який подальший прогрес у питанні про переговори про вступ із Україною є своєчасним", – заявив він у Facebook.

Він додав, що вступ України до ЄС, поки триває війна, принесе війну у "спільноту, чого, очевидно, не хоче ніхто".

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"Україна перебуває у стані війни, тож можемо побачити, що там не дотримуються ані свободи слова, ані свободи вираження, і вибори не проводяться теж. Було б вочевидь абсурдним для держав-членів ЄС ухвалювати позицію щодо того, як в Україні за таких умов функціонують інститути верховенства права", – сказав Сійярто.

Вступ України до ЄС: заяви Угорщини

Представник премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявив, що його країна буде блокувати переговори про вступ України до ЄС. Причиною називають те, що угорцям "нестерпно жити" на українських територіях через законодавство про перехід шкіл нацменшин в Україні на українську мову.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи погрози Угорщини заблокувати початок переговорів про вступ в Європейський Союз, наголосив, що питання національних меншин принципово просувається Угорщиною і саме в угорському баченні.

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