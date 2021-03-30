23 лютого суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Справа засудженого громадського активіста Сергія Стерненка надійшла до Одеського апеляційного суду 29 березня.

Про це інформує прес-служба суду.

Читайте такожОПЗЖ демонстративно покинула залу Ради під час засідання щодо загострення на ДонбасіСправу передали з апеляційними скаргами обвинуваченого Сергія Стерненка, його захисника Андрія Писаренка, та з апеляційною скаргою заступника керівника Одеської обласної прокуратури на вирок Приморського районного суду м. Одеси від 23 лютого 2021 року стосовно Сергія Стерненка та Руслана Демчука.

У складі колегії суддів – головуючий суддя Кадегроб, судді Руслан Котелевський та Вадим Прібилов.

Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Яна Ставська