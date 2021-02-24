Прокурор Костенко пояснив затягування розгляду справи на 7 років тим, що потерпілий Щербич не отримував викликів до суду, оскільки змінив місце проживання, побоюючись помсти Стерненка.

Активіст Сергій Стерненко перешкоджав громадській діяльності потерпілого Сергія Щербича, проте засудили його за "майновою" статтею Кримінального кодексу - розбій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції прокурор Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко, відповідаючи на запитання, чи дійсно Стерненка засудили за вимагання у Щербича 300 грн.

Говорячи про те, чому ця справа не рухалася у суді роками і пожвавилась останнім часом, прокурор зазначив: "Немає підстав говорити про різку активізацію цієї справи, хоча дійсно вона перебуває в суді ще з січня 2016 року. В суді виникла проблема щодо явки на засідання потерпілого. Він звернувся до суду у жовтні 2020 року і надав покази, що йому надходили погрози від певних осіб і в зв’язку з цим він змінив місце проживання. Тому судові виклики до нього не доходили. Коли його місце проживання з’ясували, йому було надіслано виклик до суду. В суді він пояснив, що весь цей час він лікувався від травми і боявся за свою безпеку".

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Коментуючи обставини справи, згідно з якими Стерненку інкримінували розбійний напад на Щербича, в результаті якого він заволодів 300 грн, прокурор сказав, що сукупність доказів дозволила прокуратурі говорити про наявність складу злочину і про доведеність злочину. Такими доказами є: протокол огляду місця події, протоколи слідчого експерименту, протоколи впізнання осіб та предметів, трафік телефонних з’єднань, які підтверджують переміщення та спілкування осіб і гарантів кримінального провадження, є також висновки судово-медичних та балістичних експертиз, покази потерпілого.

"Метою викрадення Щербича було припинення його громадської діяльності та складення депутатських повноважень. Під час викрадення Щербича відбулося і викрадення майна, яке йому належало. Це дійсно 300 грн, сім-карти, дозвіл на зброю, які в нього відібрали. Відповідно і злочин кваліфікувався як майновий – за 187 статтею Кримінального кодексу України", - сказав прокурор.

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Коментуючи вчорашні акції протесту проти вироку Стерненку, зокрема під Офісом президента, Костенко додав: "Все те, що відбулося після вироку суду, це тиск на суд, і це є неприпустимо".

Вирок Стерненку: що відомо

23 лютого Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його й іншого обвинувачуваного у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО.

Запобіжний захід не підлягає зміні, тому обвинувачені пробудуть у СІЗО до завершення розгляду апеляційної скарги на вирок.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) УКУ, а покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже минув строк притягнення до кримінальної відповідальності.

Димчука визнали винним за статтями 146 і 187 і призначили аналогічний строк ув'язнення.

Справа проти Стерненка: довідка УНІАН

У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж і стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводились на підставі заяви громадянина Сергія Щербича про викрадення з метою заволодіння його грошовими коштами на суму 300 грн.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами і відправили в СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

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Автор: Дмитро Хилюк