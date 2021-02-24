Активіст Сергій Стерненко перешкоджав громадській діяльності потерпілого Сергія Щербича, проте засудили його за "майновою" статтею Кримінального кодексу - розбій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції прокурор Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко, відповідаючи на запитання, чи дійсно Стерненка засудили за вимагання у Щербича 300 грн.
Говорячи про те, чому ця справа не рухалася у суді роками і пожвавилась останнім часом, прокурор зазначив: "Немає підстав говорити про різку активізацію цієї справи, хоча дійсно вона перебуває в суді ще з січня 2016 року. В суді виникла проблема щодо явки на засідання потерпілого. Він звернувся до суду у жовтні 2020 року і надав покази, що йому надходили погрози від певних осіб і в зв’язку з цим він змінив місце проживання. Тому судові виклики до нього не доходили. Коли його місце проживання з’ясували, йому було надіслано виклик до суду. В суді він пояснив, що весь цей час він лікувався від травми і боявся за свою безпеку".
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Коментуючи обставини справи, згідно з якими Стерненку інкримінували розбійний напад на Щербича, в результаті якого він заволодів 300 грн, прокурор сказав, що сукупність доказів дозволила прокуратурі говорити про наявність складу злочину і про доведеність злочину. Такими доказами є: протокол огляду місця події, протоколи слідчого експерименту, протоколи впізнання осіб та предметів, трафік телефонних з’єднань, які підтверджують переміщення та спілкування осіб і гарантів кримінального провадження, є також висновки судово-медичних та балістичних експертиз, покази потерпілого.
"Метою викрадення Щербича було припинення його громадської діяльності та складення депутатських повноважень. Під час викрадення Щербича відбулося і викрадення майна, яке йому належало. Це дійсно 300 грн, сім-карти, дозвіл на зброю, які в нього відібрали. Відповідно і злочин кваліфікувався як майновий – за 187 статтею Кримінального кодексу України", - сказав прокурор.
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Коментуючи вчорашні акції протесту проти вироку Стерненку, зокрема під Офісом президента, Костенко додав: "Все те, що відбулося після вироку суду, це тиск на суд, і це є неприпустимо".
Вирок Стерненку: що відомо
- 23 лютого Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.
- Його й іншого обвинувачуваного у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО.
- Запобіжний захід не підлягає зміні, тому обвинувачені пробудуть у СІЗО до завершення розгляду апеляційної скарги на вирок.
- Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) УКУ, а покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже минув строк притягнення до кримінальної відповідальності.
- Димчука визнали винним за статтями 146 і 187 і призначили аналогічний строк ув'язнення.
Справа проти Стерненка: довідка УНІАН
- У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж і стартовий (шумовий) пістолет.
- Слідчі дії проводились на підставі заяви громадянина Сергія Щербича про викрадення з метою заволодіння його грошовими коштами на суму 300 грн.
- Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами і відправили в СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.
- Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.
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