Сто днів нового президента США. Чи є Україна в планах Джо Байдена

Майже п’ять років тому Джо Байден у сесійній залі Верховної Ради цитував Шевченка: «І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій, не забудьте пом’янути - Можливо, колись! - незлим тихим словом». І тепер, коли він зайняв крісло в Овальному кабінеті, ті його слова стали пророчими. Зараз з приводу його президентства в США в Україні будують прогнози.

Свою присягу найстарший в історії, 46-й президент США складає на родинній Біблії - важкущому фоліанті в грубій шкіряній палітурці. Їй 128 років і це вся його політична доля. Адже саме на цьому Святому Письмі Джо Байден присягався щоразу, як його обирали на державні посади. Але тепер цінність книги зросла в рази.

Власне, вся інавгураційна церемонія – суцільний позитивний символізм. Багато хто звернув увагу на вбрання першої леді – Джил Байден. Пальто небесно-блакитного кольору з темно-синім оксамитовим комірцем. У тон до нього сукня з шифоном, розшита перлами та кристалами Сваровські. Уся ця блакить – символ довіри, впевненості й колір Демократичної партії. А надвечір – убрання Джил символізує те, чого так нині бракує Штатам: перша леді перевдягається в білосніжне пальто з вишитими різноманітними квітами – символами кожного з п'ятдесяти штатів.

Усі вбрання Джил – від американських дизайнерів. Уперше за чотири роки вони погодилися співпрацювати з Білим домом. Через політику Дональда Трампа шити для Меланії категорично відмовлялися…

До речі, Трампові від завтра може бути геть непереливки. Сенат готується до розгляду справи про імпічмент. Це загрожує йому забороною балотуватися на будь-яку державну посаду. Й усі його наміри створити власну партію - Патріотичну - так і можуть залишитися тільки бажаннями. Кажуть, у свій останній день президентства до пізньої ночі він підписував десятки помилувань. І дуже хотів заодно виписати таке й собі, своїм дітям та зятеві, про всяк випадок. Юристи відмовили, бо фактично це означало б визнання власної провини в державних злочинах…

Але повернімось до символічності одягу нової першої леді Америки. Її у цьому підтримала віце-президентка Камала Гарріс та колишні перші леді Мішель Обама й Гілларі Клінтон. Вони обрали не менш політичні кольори фіолетових відтінків. В Америці вони мають підтекст об'єднання – суміш червоного та синього – кольорів двох провідних американських партій. Це підкреслює перше нелегке завдання нової Адміністрації Білого дому - повернення єдності в поляризоване американське суспільство.

В ті лічені години, допоки триває інавгурація, в Білому домі справжній переполох. Трамп уранці вже виїхав, Байдена по обіді ще чекають. І за цей час там мають встигнути все – вивезти, прибрати, підфарбувати, переобладнати, завезти, розставити, а в час пандемії ще й продезінфікувати (понад п’ять тисяч квадратних метрів території, 132 кімнати). А ще - геть переобладнати Овальний кабінет.

Кожен президент підлаштовує його під себе. І перше, що зробив Байден – прибрав золотаві штори від Трампа, замінивши їх на темніші, які залишилися в сховищі ще з часів Клінтона. З’явилися бюсти правозахисників, серед них – Мартіна Лютера Кінґа. І відтепер, наполягає Байден, у Білому домі кожна вимовлена образа прирівнюватиметься ледь не до злочину.

«Я не жартую, коли кажу, якщо ви, працюючи на мене, не поважатимете колег, зневажатимете когось уголос, я обіцяю звільнити вас, щойно про це дізнаюся. Негайно», - заявив 46-й президент США.

Білий дім на чотири роки стане справжнім родинним гніздом Байденів. У кабінеті на столику, поруч із робочим, з’явилася купа сімейних світлин. А на після-інавгураційному балі, який через пандемію був віртуальним, Байден розчулив мільйони американців, танцюючи з восьмимісячним онуком на руках.

До речі, переселення в Білий дім мало би позбавити Байдена хатньої роботи, до якої його завжди спонукала дружина. А може й ні.

«Вона завжди нагадуватиме йому прибрати сміття. Знаєте, навіть напередодні інавгурації вона сказала: «Не забудь помити свою тарілку». Вона завжди каже: «Джо, мий свою тарілку, не кидай її просто в раковину»», - розповідає його донька Ешлі Байден.

Щоправда, у президента тепер завжди буде залізна відмовка – «немає часу». Лише за перший день роботи він видав 15 указів і скасував скандальні рішення свого попередника – повернув країну до Паризької кліматичної угоди, призупинив вихід із Всесвітньої організації охорони здоров’я, носіння масок зробив обов’язковим, а ще - заморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Українське питання

Що ж до України, то жоден інший світовий політик не обізнаний з обставинами, інтригами та персоналіями української політики настільки глибоко. Джо Байден бував у Києві шість разів. Для порівняння, його попередник Трамп - жодного.

Ще під час своєї передвиборчої кампанії демократ Байден заявляв, хоче зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики США. Та що може завадити цим планам?

Щоразу Байден він бував у Києві, він промовляв: «…критично важливо для суспільства викорінити ракову пухлину корупції. Люди повинні бачити, що старим підходам покладено край».

Для нього це головний підхід, аби побачити Україну сильною. І він не зміниться, переконує аналітик Українського інституту майбутнього Ілля Куса. «Для демократів це одна з їхніх «фішок» - активізм, антикорупційна боротьба, допомога бідним країнам, економікам, що розвиваються. Це для них важливий елемент зовнішньополітичного впливу, інформаційно-медійного та ідеологічного навіть», - розповів він ТСН.Тижню.

Що це означає на практиці? Президент Американської торговельної палати в України Андрій Гундер пояснює ТСН.Тижню, що корупція, наче іржа, роз’їдає економіку та псує інвестиційний клімат. Прямі іноземні інвестиції - це нові технології, робочі місця, чисті податки і зростання доброту українців. Але графік іноземних капіталовкладень в українську економіку за останні десять років виглядає так, що лікарі при такому «температурному режимі» вже поставили б діагноз - тропічна лихоманка.

«Ми спілкуємося з міжнародними, з американськими компаніями, і вони дуже часто до нас звертаються: що там відбувається в Україні? Ми їм розповідаємо про дуже багато прикладів, де американський бізнес може працювати в Україні. Але для Штатів дуже важливо, щоб було верховенство права. Компанії не шукають преференцій, вони шукають справедливості», - каже Андрій Гундер.

Барометр провалених реформ

Останні скандали навколо розвалу антикорупційної інфраструктури та рішень Конституційного суду експертам оптимізму не додають. В новій адміністрації Байдена є щонайменше двоє людей, які точно знають про стан справ в Україні - держсекретар Ентоні Блінкін та його заступниця з політичних питань Вікторія Нуланд.

«Що б могла зробити Україна - виконувати свої обіцянки перед міжнародними партнерами, в яких написано, що має розпочатись судова реформа, де говориться про незалежність антикорупційних органів… Думаю, США будуть проактивно діяти, постійно нагадуючи про ці зобов’язання», - розповів ТСН.Тижню виконавчий директор «Transparency International» Андрій Боровик.

І вони точно знайдуть інструменти, аби їх не вдалося заговорити, додає екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін: «Ентоні Блінкін, Вікторія Нуланд, всі нас дуже добре знають. Пропетляти не вдасться. Тобто сказати щось і не зробити – вже не вийде».

Повернення демократів у Білий дім викликало серйозне занепокоєння, а чи, бува, не згорнуть Сполучені Штати військову допомогу Україні. Обама був дуже обережним у наданні летальної зброї. Але підтримка української армії американцями залежить не стільки від президента, скільки від конгресу, в якому поки зберігається двопалатна підтримка України.

«Стратегічний курс щодо підтримки України не змінювався. Тому що це позиція істеблішменту. Вона двопартійна. І при Байдені залишиться, нікуди не дінеться», - запевняє ТСН.Тиждень Ілля Куса.

Наразі Сполучені Штати надають нам військову допомогу в розмірі 450 мільйонів доларів, які йдуть на закупівлю американської техніки та оплату інструкторів. США сприяють спільним навчанням з НАТО. І очікується, що у цій стратегії збережеться пункт про політику відкритих дверей.

Та головне, позиція США щодо нашого ворога - Росії - залишається незмінною. Санкції б’ють по всіх фронтах. В тому числі і по Північному потоку - політичному проекту Путіна, який мав би, з одного боку, наповнювати російський бюджет грошима, а з іншого - зв'язати руки Європі.

Однак, як каже генерал-майор Збройних сил України Сергій Кривонос, для України залишається ще один – надважливий - пункт протидії ворогу. Україна може і мусить стати 19-м партнером США поза НАТО.

«І для нас це, в першу чергу, підтримка і політична, і фінансова. Підтримка нашої діяльності, військової в першу чергу», - розповів Кривонос ТСН.Тижню.

Статус основного союзника поза НАТО першими отримали Австралія, Єгипет, Ізраїль, Японія і Південна Корея. Кандидатами зараз є Грузія, Молдова та Україна. І якраз Адміністрація Байдена та двопалатна підтримка у Конгресі відкривають нам вікно можливостей. Адже, за словами Сергія Кривоноса, відповідний документ «лежить в конгресі Сполучених Штатів з 1 червня 2019 року».

Однак це багато в чому залежить від самої України. Ми самі мусимо показати Сполученим Штатам, що робимо все, аби отримати ОСП.

Глобальне потепління

Останні два роки Україна і США переживають певну травму у відносинах. Дональд Трамп втягнув нас у внутрішньополітичні розбірки зі своїм суперником. Київ, на думку глави Офісу президента, вискочив тоді з лещат. Ба більше, як написав Єрмак у своєму мікроблозі у соцмережі твіттер – піде далі: «Для ясності – незалежно від партійної приналежності, ця адміністрація зробить усе, що в її силах, щоб притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за втручання у вибори в США».

Утім, налагодження нового рівня стосунків Києва і Вашингтона може затягнутися з об’єктивних причин. Адже перед Байденом стоїть непроста задача по зшиванню власної країни. Тож перша подача має відбутись з нашого боку. І найближча дата відома – тридцята річниця незалежності України.

«У нас також є й інші великі події цього року, на які ми будемо запрошувати світових лідерів. Це й саміт Кримської платформи… Безумовно, я впевнений, що візит президента Байдена, це також питання недалекого майбутнього», - розповів ТСН.Тижню заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

Поки американський президент промовляв слова присяги, президент український робив перші заяви через твіттер: «Дивлюся інавгурацію нового Президента США у новому кабінеті на Банковій. Був би радий привітати Джо Байдена у добре відомому Києві. Упевнений, наші відносини покращаться».

Звичайно, вимірювати стан двосторонніх відносин не можна лише офіційними візитами. Однак вони мають велике символічне значення. Тож приїзд 46-го президента США в Україну був би лише вершиною гігантського айсберга – змін.

«Байден - це людина цінностей. Він завжди у складних ситуаціях міг взяти себе в руки та йти далі. І він очікує від тих, з ким він дружить, кому він довіряє, того самого», - каже Павло Клімкін.

«На сьогодні м’яч на полі України, не на полі Штатів. Вони самі ініціювати нічого фундаментально не будуть. Якщо Україна якимось чином хоче вивести стосунки зі штатами на інший рівень, якісно інший, ми мусимо це зробити самі. Не чекати Байдена чи когось іншого», - додає Ілля Куса.

Адже втрату ще одного шансу на перезавантаження України при сприянні такого друга, як Сполучені Штати, наші вороги нам не пробачать.

Ірина Прокоф’єва, Мар’яна Зінковська, Іван Головач

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter