Колишній начальник Служби безпеки президента України підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирстві.

Суд дозволив заочне слідство та взяття під варту головного охоронця екс-президента України Віктора Януковича.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За участі прокурорів Офісу генерального прокурора Печерський районний суд Києва обрав колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно нього", - сказано у повідомленні.

В Офісі генпрокурора заявляють, що такі рішення суду надають право стороні обвинувачення розпочати стосовно ексзаступника начальника Управління державної охорони України процедуру екстрадиції та провести досудове розслідування за відсутності підозрюваного (in absentia).

Колишній начальник Служби безпеки президента України підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирстві, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України).

За даними слідства, зазначається у повідомленні, у лютому 2014 року підозрюваний, будучи військовослужбовцем вищого офіцерського складу, з метою переховування колишнього президента України на території Російської Федерації незаконно перетнув державний кордон України разом з ним. При цьому, діючи в інтересах експрезидента України, для забезпечення його особистої безпеки вибув на територію Російської Федерації і до теперішнього часу не повернувся.

За даними джерел УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про Костянтина Кобзаря, який в ніч проти 22 лютого 2014 року втік разом з ним до Росії.

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Як повідомляв УНІАН, Кобзаря було допитано в червні 2018 року у рамках справи про держзраду Віктора Януковича, де він свідчив через конференцзвязок, що нібито кортеж Януковича було обстріляно 21 лютого 2014 року