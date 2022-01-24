Також Олексій Данілов переконаний, що Окружний адмінсуд Києва не наважиться поновити повноваження Віктора Януковича як президента.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає президента-втікача Віктора Януковича громадянином Росії.

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи не дестабілізує ситуацію у країні розгляд Окружним адміністративним судом Києва, зокрема, суддею Ігорем Качуром, позову Януковича до Верховної Ради. Екс-президент просить визнати незаконною постанову ВР від 22 лютого 2014 року про самоусунення його від виконання обов'язків глави держави.

"Громадянином якої країни є цей пан на сьогодні? Наскільки я розумію, це громадянин Російської Федерації. Він там уже стільки часу перебуває... Я не уявляю, в який спосіб громадянин Російської Федерації має велике бажання щось у нас відстоювати. Тим більше коли в нас відбувалися всі ці речі, загиблі на Майдані... Я хочу подивитися в очі тим людям, які приймають усі ті речі. Бо ті люди, які загинули на Майдані, на фронті - це відповідальність тих, хто свого часу перелякалися, кинули країну і втекли з цієї країни", - сказав Данілов.

"Коли буде (суд - УНІАН), будемо дивитися, що відбуватиметься. І не має значення прізвище судді, що розглядатиме справу. Я не хочу ні на кого тиснути, але демократія демократією, а захист країни - це захист країни", - додав секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2021 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень глави держави.

Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення президента.

Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16 лютого 2022 року на 10:15.

Читайте такожАдвокати Януковича спростовують інформацію про смерть його дружини Людмили22 лютого 2014 року після втечі Януковича до Російської Федерації Верховна Рада ухвалила постанову щодо його самоусунення. Парламент встановив, що Янукович "у неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов’язки".

У січні 2022 року Янукович подав до ОАСК ще один позов до Верховної Ради, в якому вимагає визнати відсутність у неї повноважень позбавляти звання президента України у спосіб інший, окрім як шляхом імпічменту. Верховна Рада позбавила Януковича звання президента України шляхом ухвалення закону України від 4 лютого 2015 року (№ 144-VIII).

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