Як вважає слідство, Янукович надав РФ допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Печерський районний суд Києва обрав президенту-втікачу Віктору Януковичу запобіжний захід у справі щодо підписання "Харківських угод" на користь Росії та надав дозвіл на його арешт.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Підписання "Харківських угод" на користь Росії - суд надав дозвіл на арешт експрезидента. За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд Києва 23 травня 2022 року обрав колишньому Президенту України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним державної зради (ч.1 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Як вважає слідство, Янукович надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

"У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та надалі – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя", - наголошують в Офісі генпрокурора.

"Харківські угоди": що відомо

21 квітня 2010 року в Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і РФ, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на "дешевий" газ.

28 січня 2021 року Януковичу повідомили про підозру у державній зраді у зв'язку з підписанням у 2010 році Харківських угод. Як вважають слідчі, підписавши угоди, він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підриву обороноздатності держави.

За даними українського слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була двічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубічних метрів для України становила 179,5 долара, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара.

За версією слідства, Росія спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за постачання природного газу, а потім в його погашення, у тому числі шляхом нібито надання зниження, фактично безоплатно розташовувала ЧФ РФ на території України.

У результаті підписаних екс-президентом Харківських угод було збільшено особовий склад військ та військової техніки збройних сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення.

11 березня 2021 року Рада національної безпеки та оборони доручила СБУ з’ясувати обставини голосування ВР за Харківські угоди у 2010 році.

12 березня СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом підписання Харківських угод.

24 березня 2021 року прем’єру часів Януковича Миколі Азарову оголосили про підозру у державній зраді.

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