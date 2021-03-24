Своїми діями Азаров допоміг Росії проводити підривну діяльність проти України

Прем’єру часів Януковича Миколі Азарову оголосили про підозру у державній зраді.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

У квітні 2010 року в Росії Азаров «погодився на нав’язані президентом РФ Дмитром Медведєвим умови продовження строку перебування Чорноморського флоту на території України ще на 25 років під приводом отримання знижки на газ».

Читайте такожКонтррозвідка СБУ затримала агента КДБ Білорусі (відео)Після цього він погоджував відповідну угоду між Україною та Росією і Закону про її ратифікацію профільними органами державної влади.

Крім того, на закритому засіданні Кабміну того ж місяця Азаров розпорядився схвалити урядом вказану угоду і віддав її на розгляд Януковичу всупереч Закону «Про міжнародні договори України».

«Такі дії колишнього Прем’єр-міністра надали змогу екс-президентові 21 квітня 2010 року в місті Харкові підписати від імені України Угоду між Україною та РФ про продовження строку перебування Чорноморського флоту РФ на території України, 23 квітня 2010 року внести законопроект про ратифікацію вказаної Угоди як невідкладний до Верховної Ради України, а законодавчому органу, в свою чергу, 27 квітня 2010 року надати згоду на його обов'язковість», – йдеться у повідомленні Офісу.

Підсумовується, що своїми діями Азаров допоміг Росії проводити підривну діяльність проти України, що полягала у втручанні в її внутрішню та зовнішню політику; спробах зменшення економічного і оборонного потенціалу України, зниження її обороноздатності; посиленні економічної залежності України від РФ, у тому числі від постачання російських енергоносіїв.

"Харківські угоди": що відомо

21 квітня 2010 року в Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і РФ, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на "дешевий" газ.

28 січня 2021 року Януковичу повідомили про підозру у державній зраді у зв'язку з підписанням у 2010 році Харківських угод. Як вважають слідчі, підписавши угоди, він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підриву обороноздатності держави.

За даними українського слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була двічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубічних метрів для України становила 179,5 долара, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара.

За версією слідства, Росія спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за постачання природного газу, а потім в його погашення, у тому числі шляхом нібито надання зниження, фактично безоплатно розташовувала ЧФ РФ на території України.

У результаті підписаних екс-президентом Харківських угод було збільшено особовий склад військ та військової техніки збройних сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення.

11 березня 2021 року Рада національної безпеки та оборони доручила СБУ з’ясувати обставини голосування ВР за Харківські угоди у 2010 році.

12 березня СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом підписання Харківських угод.

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Автор: Яна Ставська