Запобіжний захід продовжили на 60 діб.

Суд продовжив домашній арешт народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчука у "вугільній" справі.

Як в коментарі УНІАН повідомила одна з адвокатів Медведчука Лариса Чередніченко, відповідне рішення ухвалив суддя Печерського райсуду Києва Олег Білоцерківець.

За її словами, запобіжний захід продовжили на 60 діб.

"Дату, до якої суддя продовжив домашній арешт, він не вказав у судовому рішенні", - зазначила адвокат.

Чередніченко уточнила, що захист Медведчука оскаржуватиме це рішення суду.

Довідка УНІАН. 12 жовтня Печерський райсуд Києва обрав Медведчуку запобіжний захід у справі про державну зраду та сприяння тероризму у вигляді цілодобового домашнього арешту, відмовивши у задоволенні клопотання прокурорів про взяття під варту з альтернативою застави в 1 млрд грн. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі.

За даними слідства, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР. Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Читайте такожЗеленський ввів у дію санкції проти каналів соратників МедведчукаТому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в країні.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

Крім того, Медведчук є підозрюваним у справі про держзраду та замах на розграбування ресурсів в окупованому Криму.

Він разом з іншим депутатом від "ОПЗЖ" Тарасом Козаком підозрюється у незаконній передачі РФ газового родовища в Криму; наданні російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведенні підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

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