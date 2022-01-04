12 жовтня суд Києва обрав Медведчуку запобіжний захід у справі про держзраду у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Кум Путіна, нардеп ОПЗЖ, якого підозрюють у держзраді, Віктор Медведчук поскаржився, що його доньці анулювали візу на навчання в університеті Женеві.

Про це він розповів в інтерв’ю заблокованому каналу UkrLive. Відео з’явилось у Telegram журналіста Дениса Казанського.

За його словами, донька закінчила київську школу і збиралась отримувати вищу освіту за кордоном.

"Так, донька закінчила школу в Україні, у Києві, поступила, здала іспити у Женевський університет. Понад те, звернулась й отримала навчальну візу, все було нормально. І на початку вересня збиралась їхати на заняття. Буквально за два дня до цього їй сказали, що її віза анульована", - відповів Медведчук.

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Справа Медведчука

12 жовтня Печерський райсуд Києва обрав Медведчуку запобіжний захід у справі про державну зраду та сприяння тероризму у вигляді цілодобового домашнього арешту, відмовивши у задоволенні клопотання прокурорів про взяття під варту з альтернативою застави в 1 млрд грн. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі.

За даними слідства, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР. Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в країні.

Читайте такожТривала понад півтори години: подробиці розмови Зеленського і БайденаЗгодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

У даний час депутат перебуває під домашнім арештом в справі про держзраду та в замаху на розграбування ресурсів в окупованому Криму.

Медведчук разом з іншим депутатом від "ОПЗЖ" Тарасом Козаком підозрюється у незаконній передачі РФ газового родовища в Криму; наданні російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведенні підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

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