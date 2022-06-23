Щодо "Прогресивної соціалістичної партії України" рішення ухвалене 23 червня.

Восьмий ААС розглянув справу щодо заборони політичної партії "Прогресивна соціалістична партія України".

Як зазначили в прес-службі суду, засідання відбулося 23 червня.

Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України. А саме:

заборонено діяльність політичної партії "Прогресивна соціалістична партія України";

кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

"Прогресивна соціалістична партія України" подавала зустрічний позов та вимагала, аби дії Служби безпеки України було визнано протиправними. У задоволенні заяви суд відмовив.

"Прогресивна соціалістична партія України" була створена в Україні 20 квітня 1996 року, відтоді очолювана Наталією Вітренко, матір’ю голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. Партія проходила до парламенту один раз - в 1998 році.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за рішення суду заборонено діяльність 9 проросійських партій. Серед них – "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Держава", "Наші", "Блок Володимира Сальдо", "Партія Шарія", "Опозиційна платформа - За життя" і "Ліва опозиція".

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