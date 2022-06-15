Партія може оскаржити це рішення у Верховному Суді.

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Соціалістичну партію України (СПУ), а майно політпартії та всіх її осередків буде передане державі.

Про це повідомив громадський рух "Чесно".

За словами провідного аналітика "Чесно" Ігоря Фещенка, аргументи СБУ та Мін’юсту проти СПУ полягали в антиукраїнській і проросійській діяльності партії, а також у висловлюваннях останніх трьох її керівників, передовсім державного зрадника Іллі Киви.

На думку СБУ, хоч Кива з 2019 року не є офіційним керівником партії, але він все одно здійснює вплив на неї.

Зокрема, за даними "Чесно", у матеріалах справи цитувалися публікації з посиланням на партійний сайт, в яких входження Киви до ОПЗЖ подавалося як делегування від СПУ. Крім цього, згідно із матеріалами справи, станом на зараз СПУ очолює Віктор Заїка – директор іменного благодійного фонду Іллі Киви "Визволення".

Ще одним доказом впливу Киви на Соцпартію вважають те, що очолювана ним організація "Всеукраїнський рух по боротьбі з фашизмом "Патріоти за життя", як і його благодійний фонд, зареєстровані за тією ж адресою, що й СПУ.

Партія може оскаржити це рішення у Верховному Суді.

За даними міністра юстиції Дениса Малюськи, у Восьмому апеляційному адміністративному суді у Львові тривають 16 судових процесів щодо заборони проросійських партій. Стосовно шести політпартій рішення вже ухвалено, щодо інших – рішення чекають найближчим часом.

Міністр анонсував, що вже цього тижня можливе винесення судових ухвал про заборону партій "Опозиційна платформа – За життя", "Партії Шарія" і тих, чию діяльність було призупинено рішенням РНБО.

Нагадаємо, зрадник України Ілля Кива очолював Соціалістичну партію і висувався від неї кандидатом у президенти України у 2019 році.

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