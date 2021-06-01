Антоненка залишили під цілодобовим домашнім арештом / фото УНІАН, Олександр Синиця
Суд залишив під цілодобовим домашнім арештом музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суд присяжних у складі Шевченківського районного суду Києва.
"Клопотання захисника... залишити без задоволення", - зазначила головуюча суддя Оксана Голуб.
Читайте такожФігурантка справи про вбивство Шеремета Кузьменко вирішила балотуватися у Раду
Вбивство Шеремета: що відомо
- Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
- 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.
- Наразі Антоненко та Кузьменко перебувають під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram