Суд залишив Антоненка під цілодобовим домашнім арештом

Клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання залишили без задоволення.

Суд залишив під цілодобовим домашнім арештом музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суд присяжних у складі Шевченківського районного суду Києва. "Клопотання захисника... залишити без задоволення", - зазначила головуюча суддя Оксана Голуб. Читайте такожФігурантка справи про вбивство Шеремета Кузьменко вирішила балотуватися у Раду Вбивство Шеремета: що відомо Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Наразі Антоненко та Кузьменко перебувають під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антоніна Доломанжи

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