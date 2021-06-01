Наразі обвинувачений у справі Шеремета ветеран АТО перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Адвокати просять суд відпустити під особисте зобов'язання музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, справу розглядає суд присяжних у складі Шевченківського районного суду Києва.

Відповідне клопотання сторони захисту суд почав розглядати щойно.

Як зазначив адвокат Антоненка Дмитро Круговий, з моменту зміни запобіжного заходу Антоненку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт пройшов уже місяць і за цей час він сумлінно його дотримувався.

Захисники вважають, що не має жодних ризиків, які б заважали зміні запобіжного заходу.

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Сам Антоненко зазначає, що його дружина втратила роботу, тому наразі їхня родина не має коштів для утримання дітей.

Відтак, він просить суд змінити запобіжний захід, щоб мати змогу працювати – нести службу у військовій частині в Києві.

Інші обвинуваченні та їхні захисники підтримали відповідне клопотання.

Своєю чергою, прокурор виступив проти його задоволення.

Суд пішов до нарадчої кімнати.

Вбивство Шеремета

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Наразі Антоненко та Кузьменко перебувають під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

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Автор: Антоніна Доломанжи